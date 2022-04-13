100 млн европейцев могут остаться без света

Обозреватель чешского издания Seznam zprávy Йиржи Штястны написал в своей статье, что 100 млн жителей Европы могут остаться без электроснабжения, если будут введены санкции на ядерное топливо из России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он обратил внимание, что в европейских странах, которые ранее входили в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, построенные по советской технологии. Топливо для них поставляется из РФ. Автор считает, что перспектива отказа от импорта российского ресурса является энергетическим вызовом для этих государств.

"Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии", - отметил он.

Как указал Штястны, в различных государствах - от Болгарии до Финляндии - на реакторах советского образца вырабатывают порядка 40% производства электроэнергии.

"Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему", - сказано в публикации.

В материале также говорится, что на поиск замены российским поставкам ядерного топлива понадобятся годы.

Так, к примеру, украинская компания "Энергоатом" уже объявляла, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.