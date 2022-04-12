В США заявили об угрозе мировой продовольственной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт в Украине представляет угрозу для продовольственной безопасности в мире. Соответствующее заявление он сделал по итогам двусторонних переговоров в формате "два плюс два" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава американской дипломатии выразил мнение, что проводимая Россией специальная военная операция в Украине - "атака на основанный на правилах порядок", которого, по его словам, придерживаются Вашингтон и Нью-Дели.

"Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия", - сказал он.

Также Блинкен заявил, что действия Москвы имеют глубокое воздействие не только на Европу и Украину, но и на весь мир.

"Например, они вызывают продовольственную нестабильность и рост цен", - утверждает он.

Госсекретарь добавил, что в настоящий момент боевые действия препятствуют поставкам зерна с Украины.