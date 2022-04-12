Пандемия COVID-19 «далека от завершения»

Уровень передачи коронавируса остается высоким при низком охвате населения вакцинацией в большом числе стран. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Передача [коронавируса] остается очень высокой, а охват вакцинацией очень низок в слишком большом числе стран", - сказал Гебрейесус на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Он отметил, что несмотря на снижение смертности от коронавируса в мире, ослабление ограничительных мер приводит к распространению заболевания и повышает риск появления новых штаммов.

По его словам, в настоящее время "исключительно важное значение" играют три фактора. Первый - "усталость" населения от социальной изоляции, второй - то, что продолжительность иммунитета после первой вакцинации или инфицирования "остается неизвестной" и третий - невозможность "предсказать, как вирус будет эволюционировать".

"Равный доступ к вакцинации большей части групп риска остается самым мощным инструментом, который имеется у нас для спасения жизней", - подчеркнул глава ВОЗ, добавляя, что "основную обеспокоенность" при этом вызывает по-прежнему большое количество непривитых работников здравоохранения и других лиц из групп риска.