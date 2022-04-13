Италия и Алжир подписали соглашение об увеличении поставок газа

Итальянская Eni подписала соглашение с алжирской Sonatrach об увеличении поставок газа. Ожидаются дополнительные поставки до 9 млрд кубометров в год в 2023-2024 годах. Премьер Италии Марио Драги назвал сделку шагом к снижению зависимости от российского газа, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Драги напомнил, что после начала военной операции России в Украине он объявил о планах по "снижению зависимости от российского газа". "Сегодняшние сделки являются существенным ответом в достижении этой стратегической цели и за ним последуют другие",- сказал премьер (цитата по AFP).

Доля импорта российского газа в Италию составляет больше 40% (29 млрд кубометров в год). Алжир поставляет порядка 21 млрд кубометров газа в год.