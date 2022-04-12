Мужчина напугал жителей Курска салютом в городе

Мужчина устроил в Курске салют и напугал жителей города. Сейчас с ним беседуют полицейские, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Горожане начали массово звонить в полицию из-за шума, который был примерно 11 апреля в 22:30. Очевидцы стали размещать в социальных сетях ролики, на которых запечатлен салют.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка", - рассказали в УМВД.