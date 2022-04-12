Загрязнение воздуха привело к сотне тысяч смертей

Международная группа ученых выяснила, что загрязнение воздуха привело к более 100 тысячам смертей в городах тропического пояса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные о качестве воздуха для 46 мегаполисов в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке, используя инструменты на борту спутников НАСА и Европейского космического агентства с 2005 по 2018 год. Во всех городах специалисты обнаружили значительный ежегодный рост содержания загрязняющих веществ, непосредственно опасных для здоровья. Например, содержание диоксида азота выросло на 14 процентов, мелкодисперсных частиц на восемь процентов, аммиака на 12 процентов, а летучих органических соединений - на 11 процентов.

Это объясняется быстрым ухудшением качества воздуха из-за новых промышленных источников, а также из-за дорожного движения, сжигания мусора и широкого использование древесного угля и топливной древесины. Ученые также обнаружили увеличение воздействия загрязнения воздуха на городское население в 1,5-4 раза в 40 из 46 городов по выбросам диоксида азота и в 33 из 46 городов по выбросам частиц PM2.5.

Число людей, преждевременно умирающих от воздействия загрязнения воздуха, было самым высоким в городах Южной Азии, в частности в Дакке, Бангладеш (24 000 человек), а также в индийских городах Мумбаи, Бангалор, Калькутта, Хайдарабад, Ченнаи, Сурат, Пуна и Ахмедабад (100 000 человек).