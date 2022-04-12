https://news.day.az/world/1452388.html Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны.
Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований", - говорится в документе.
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