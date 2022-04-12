https://news.day.az/world/1452390.html НЛО, похожий на метеор, замечен в небе Бразилии - ВИДЕО
НЛО, похожий на метеор, замечен в небе Бразилии - ВИДЕО
Жители Бразилии публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлен летящий в небе объект, похожий на падающий метеорит. Явление было замечено горожанами в ночное время.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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