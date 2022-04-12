НЛО, похожий на метеор, замечен в небе Бразилии

Жители Бразилии публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлен летящий в небе объект, похожий на падающий метеорит. Явление было замечено горожанами в ночное время.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: