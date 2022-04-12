После вспышки заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Шанхае власти КНР вводят масштабный локдаун в Гуанчжоу.

Отметим, что в Шанхае 28 марта был объявлен масштабный локдаун.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: