https://news.day.az/world/1452404.html Власти КНР вводят масштабный локдаун в Гуанчжоу - ВИДЕО
Власти КНР вводят масштабный локдаун в Гуанчжоу - ВИДЕО
После вспышки заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Шанхае власти КНР вводят масштабный локдаун в Гуанчжоу.
Отметим, что в Шанхае 28 марта был объявлен масштабный локдаун.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре