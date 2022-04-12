Новый премьер Пакистана приведён к присяге

Новый премьер-министр Пакистана приведен к присяге. Шехбаз Шариф - бывший министр самой крупной в стране провинции Пенджаб и младший брат Наваза Шарифа, в прошлом трижды возглавлявшего пакистанское правительство, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В своем первом выступлении в качестве премьер-министра в Национальном собрании страны Шариф объявил о повышении пенсий и минимальной заработной платы. Он пришёл к власти после смещения Имрана Хана в результате вотума недоверия в минувшие выходные.