В Италии выявлен новый штамм коронавируса, совмещающий "омикрон" и "дельту"

Новый вариант коронавируса, получивший название Xf, совмещающий омикрон-штамм и дельта-штамм, был выделен в итальянской лаборатории в небольшом городе Пьевесестина (область Эмилия-Романья). Как сообщает во вторник газета La Repubblica, данный вариант был выявлен у местного инфицированного, который заразился около двух месяцев назад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, пациент в возрасте 50 лет страдал многими патологиями и умер. Как утверждает возглавляющий лабораторию микробиолог Витторио Самбри, новый вариант коронавируса не стал причиной его смерти. По его словам, данный вариант до сих пор не регистрировался в Италии, хотя уже встречался в Великобритании.

В Италии к концу месяца будут сняты последние сохраняющиеся ограничения, введенные из-за пандемии. Власти рассматривают вопрос об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях. Специалисты настаивают на сохранении ряда ограничений при продолжающихся заражениях: насчитывается несколько десятков тысяч новых случаев в сутки. От последствий коронавирусной инфекции продолжают умирать до 100 человек в день. Санитарные власти рассматривают также вопрос о введении дополнительной, четвертой, дозы вакцины от коронавируса для наиболее уязвимых слоев населения, включая пожилых.

Коллективный иммунитет в стране достиг 90%, но уровень вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет не превышает 35%.