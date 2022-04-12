Избиение 10-летнего школьника посреди улицы попало в Сеть

Житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы и жестоко избил его, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На появившемся видеоролике видно, как россиянин бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент мужчина настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу. Мальчик падает на асфальт, обидчик продолжает наносить удары ногами. Подросток пытается вырваться, но житель Башкирии останавливает его и хватает за рюкзак.

По сведениям издания, все произошло в городе Сибай на улице Белова. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, его задержали прохожие.