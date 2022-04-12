В России увеличилось количество госпитализаций с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 10 910 новых заболевших коронавирусной инфекцией - это на 945 человек меньше, чем днем ранее, когда официально было зарегистрировано 11 855 инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В больницы были доставлены 4 233 пациента (рост госпитализированных за сутки составил 204,5%). Увеличение количества госпитализаций произошло в 82 субъектах РФ, сообщает оперативный штаб.

Выписан за сутки 31 271 человек (на 16,88% больше, чем 11 апреля). Скончался от заболевания за сутки 281 человек.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за все время пандемии составило 18 018 825. Выздоровели 17 271 128 человек, скончались 372 245 пациентов, остальные продолжают лечение.