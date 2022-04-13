Google выступила в суде против «щенячьего» мошенника

Американская компания Google подала в суд на гражданина Камеруна за то, что он использовал сервисы компании для мошеннической схемы по продаже щенков бассет-хаунда, сообщает портал Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технологическая компания обвиняет ответчика в нарушении условий предоставления услуг Google. Известно, что мошенник обманывал в основном пожилых людей, предлагая им купить щенят бассет-хаунда. Для этого он использовал поддельные сайты с фальшивыми отзывами и "заманчивыми фотографиями" собак.

Google в данном случае не устроило, что в афере фигурируют десятки учетных записей Google, созданных в Gmail и Google Voice, через которые мошенник общался с жертвами. Компания рекомендует перед покупкой увидеть питомца лично или по видеозвонку и использовать проверенные способы оплаты.

В иске не указаны контактные данные камерунца, и попытки редакторов Gizmodo связаться с ним не увенчались успехом. Какое наказание ожидает злоумышленника, остается неизвестным.