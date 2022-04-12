Европа решила добиваться от африканской страны увеличения поставок газа

ЕС давит на Нигерию в попытках добиться от нее наращивания поставок природного газа в страны Европы, пишет газета This Day, комментируя участившиеся визиты европейских дипломатов к профильным чиновникам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об увеличении поставок топлива из Нигерии для замены российских углеводородов. Нигерийская сторона заявила, что не может нарастить добычу, хотя запасы сырья в африканской стране составляют около шести триллионов кубометров газа, отмечает издание. Однако есть недостаток капиталовложений и слабое развитие инфраструктуры.

Нигерия призвала Европу наращивать инвестиции в разработку месторождений нигерийского газа и других углеводородов, поскольку страна готова стать альтернативным поставщиком газа в Европу. ЕС должен решиться и начать стимулировать свои нефтяные и газовые компании, такие, как Shell, Eni, Total Energies, к увеличению инвестиций в газовый сектор Нигерии, считают власти.

Помимо Нигерии, премьер-министр Италии Марио Драги, прибыл в Алжир, чтобы договориться о приобретении больших объемов газа. По официальным данным, Алжир поставляет 30 процентов газа, необходимого Италии, а 40 процентов поступает из России.

Правительство Алжира ранее заверило, что если европейским партнерам понадобится больше газа, то страна готова его предоставить. Однако поставки зависят от наличия избыточных объемов газа в Алжире, а за последнее десятилетие его внутреннее потребление резко возросло.