Израиль может пропустить «Евровидение»

Израиль рискует пропустить "Евровидении-2022", которое пройдет в мае в Турине. Об этом сообщила в социальных сетях государственная телекомпания KAN. Отмечается, что это связано с забастовкой сотрудников израильского Министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с этими событиями представители национальной делегации "Евровидения" приняли решение "на данный момент" отказаться от участия в конкурсе, так как не могут рассчитывать на полноценную безопасность в Турине.

Профсоюз работников МИД отреагировал на заявление телекомпании, принеся извинения гражданам Израиля: "Мы больше не в состоянии молчать перед сверхурочными работами и дежурствами без компенсации, перед отменой доплаты за риски. <...> Пришло время спасать дипломатическую службу".

В этом году на "Евровидении" от Израиля должен был выступить певец Михаэль Бен-Давид с песней "I.M."