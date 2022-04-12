Всемирный банк выделит $1,5 млрд на помощь Украине

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс объявил во время выступления в Варшавской школе экономики о готовности организации перевести $1,5 млрд на помощь Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями <...> помощи в размере $1 млрд для Украины и $100 млн для Молдавии. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", - сказал он.