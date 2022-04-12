Рост цен в США побил рекорд

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Об этом свидетельствуют данные американского Минтруда, передает Associated Press. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны. Кроме того, стоимость жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен, выросла, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

На фоне восстановления от пандемии коронавируса высокая инфляция, которая сначала отражала главным образом нехватку товаров - от автомобилей и мебели до электроники и спортивного инвентаря - проявляется и в сфере услуг, таких как путешествия, здравоохранение и развлечения. Как отмечает агентство, ожидаемое решение ФРС по повышению ставки приведет к резкому удорожанию кредитов как для потребителей, так и для бизнеса.

Экономисты сомневаются, что даже резкое повышение процентной ставки сможет снизить инфляцию до целевых показателей в 2 процента. Эксперты предполагают, что к концу 2020 года потребительская инфляция в годовом исчислении все еще будет на уровне 4,5 процента, хотя в феврале прогнозировали гораздо более низкий уровень - 3 процента.