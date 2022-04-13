Стрельба в метро Нью-Йорка: число постравших возросло

По меньшей мере 29 человек были госпитализированы в результате инцидента со стрельбой в нью-йоркском метро.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные местных больниц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Большинство пострадавших - 21 человек - с огнестрельными ранениями и отравлением дымом были доставлены в больницу NYU Langone, расположенную неподалеку от места происшествия. 10 человек уже выписаны, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, уточнили в больнице.

Пять человек, из которых трое уже выписаны, были направлены в близлежащий медицинский центр Maimonides. Еще трое попали в больницу New York - Presbyterian.

Стрельба на станции метро "36-я стрит" в районе Бруклин произошла в утренний час пик - около 08:30 (16:30 Баку). Ранее сообщалось, что огнестрельные ранения получили по меньшей мере 10 человек. Правоохранительные органы в настоящее время ищут подозреваемого - темнокожего мужчину в ярком строительном жилете и серой толстовке. Полиция пока не квалифицирует данное происшествие как теракт, однако не исключает никаких версий.