Джонсон извинился за вечеринки во время карантина

Глава британского правительства Борис Джонсон попросил прощения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время строгого карантина, введенного в Лондоне в рамках мер по борьбе с COVID-19.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник Sky News.

"Я оплатил штраф и ещё раз искренне прошу прощения", - цитирует Sky News слова Джонсона.

"Я хотел бы продолжать выполнять полномочия, а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, собирается ли он в отставку в связи с этой скандальной ситуацией.

Ранее Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака уведомили, что им будут выписаны штрафы за нарушение правил карантина.

Оппозиционные политики призвали Джонсона и Сунака уйти в отставку.