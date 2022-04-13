Канада готовится к мощной метели

Провинции Центральной Канады готовятся к мощному снежному бурану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, в ночь на среду в южных частях провинций Манитоба и Саскачеван, а также в северо-западной части Онтарио начнется сильный снегопад, который будет сопровождаться ветром с порывами до 25 м/с. К утру пятницы в этих районах может выпасть до 80 см снега - это от трех до 10 раз больше месячной нормы, рассчитанной специалистами для апреля в этой местности.

В связи с надвигающейся непогодой сообщается об отмене части авиарейсов в аэропортах региона. Не исключено, что в среду дети не пойдут в школу. Власти обратились к населению с просьбой запастись едой и водой на трое суток.