Макрон рассказал, чем займется после ухода из политики

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй пятилетний срок на выборах главы государства, не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем. Такое признание французский лидер сделал в интервью журналу Le Point, очередной номер которого выйдет в четверг.

"С литературой связана вся моя жизнь. Когда моя работа была связана с другими профессиями, мне и тогда хотелось заниматься писательским трудом. Сегодня мне это не удается, - заметил Макрон. - То время, которое остается в моем распоряжении, я посвящаю чтению и общению с семьей".

Он считает, что в жизни "всегда надо быть готовым быстро собрать вещи". "Надо поэтому знать, чем станешь заниматься, когда у тебя не будет должности или миссии", - полагает французский лидер.

Макрон признался, что уже сегодня "собирает истории" для будущих книг. "Повседневная реальность власти - это украденное у себя время. Очень трудно сохранить отношения за пределами соратников и семьи", - добавил французский лидер.

Возвращение семилетки

Французский лидер поделился в интервью своими мыслями о государственном устройстве Пятой республики. Он считает, что "парламентские системы хуже приживались во Франции", чем президентская форма правления. "Необходимы сильная исполнительная власть и сильный парламент", - убежден он.

"Пятилетний президентский мандат слишком короток для Франции. Семилетний мандат с парламентскими выборами в середине срока лучше бы разделил полномочия правительства и главы государства", - отметил Макрон.

"Нынешний кризис - это кризис эффективности, - считает французский лидер. - В современном мире надо принимать быстрые, сильные и ясные решения".

Макрон баллотируется сейчас на второй срок на президентских выборах во Франции. Первый тур голосования состоялся 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней Макрон получил 27,84%, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Таким образом, во втором туре, который состоится 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов 2017 года, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись те же политики. Макрон был избран президентом, завоевав две трети голосов французских избирателей.