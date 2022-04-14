Запуск космического корабля Crew Dragon-4 перенесли

Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-4 с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), ранее планировавшийся на 21 апреля, переносится на 23 апреля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило NASA в среду.

"NASA и SpaceX планируют запуск миссии Crew-4 космического центра имени Кеннеди во Флориде к Международной космической станции не ранее 05:26 по времени Восточного побережья США в субботу, 23 апреля", - говорится в сообщении на сайте управления.

Космическое ведомство уточнило, что перенос даты позволит специалистам миссии завершить предстартовую подготовку миссии Crew-4 после запуска миссии коммерческого экипажа Axiom-1 к МКС 8 апреля.

Изначально запуск планировалось осуществить в марте этого года, однако по разным причинам пуск несколько раз откладывался.

По плану управления, экипаж корабля Crew Dragon-4 отправится к МКС на ракете-носителе SpaceX Falcon-9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Планируется, что астронавты проведут на станции 6 месяцев.