Египет введет уголовную ответственность за браки между несовершеннолетними

Кабмин Египта 12 апреля одобрил законопроект, согласно которому будет предусмотрена уголовная ответственность за браки между лицами, не достигшими 18 лет. Об этом сообщает Daily News Egypt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении кабинета министров утверждалось, что дети психологически, культурно, умственно и физически не готовы к тому, чтобы нести ответственность за семью и воспитание детей, объясняя это тем, что несовершеннолетние браки являются "атакой на детство".

Законопроект предусматривает, что брачный договор с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, не может быть заверен. Также документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года и штрафа до 200 000 египетских фунтов ($10,8 тыс.). Тот, кто подстрекает к преступлению, подлежит такому же наказанию.

Ребенок в этих случаях не подлежит уголовной или гражданско-правовой ответственности, однако уголовное дело не прекращается с течением времени.

Родители несовершеннолетних, потворствующие заключению брака, лишаются права опеки над ребенком.