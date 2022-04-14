Мать отследила угнанную машину с ребенком c помощью iPhone

Жительница США с помощью iPhone отследила свою угнанную машину с ребенком внутри, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джеррика Мур из Джорджии остановилась на стоянке и ненадолго вышла из машины, оставив внутри ключи и девятилетнего сына. Этим воспользовался преступник, который запрыгнул в автомобиль и уехал вместе с ребенком. Женщина обратилась за помощью к полицейским и сама присоединилась к поискам.

Мур, используя приложение "найти смартфон", смогла поймать сигнал, идущий от телефона ее сына, и передала координаты полиции. Правоохранители, пользуясь этой информацией, смогли отыскать угонщика и арестовать его - школьник не пострадал.

"Мы благодарим всех офицеров, участвовавших в задержании подозреваемого и доставке ребенка в безопасное место. Мы рады сообщить, что сын и мать воссоединились", - отметили в полиции.