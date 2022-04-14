В Индии украли 500-тонный мост

В индийской деревне Амиявар неизвестные в течение трех дней с помощью профессионального оборудования разобрали 18-метровый железный мост, масса которого составляла около 500 тонн. Части сооружения сдали на металлолом. Причем действия злоумышленников не вызвали подозрения местных жителей, поскольку похитители представились правительственными чиновниками - сотрудниками Департамента ирригации, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Кроме того, местные жители давно просили власти демонтировать сооружение, которое было заброшено в течение нескольких лет, поэтому они спокойно отнеслись к исчезновению сооружения.

Однако сотрудники местной полиции все равно объявили преступников в розыск. Согласно официальным данным, личности некоторых из них уже установлены.