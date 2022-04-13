Разыскиваемый после стрельбы в метро мужчина заявлял о желании убивать

62-летний темнокожий мужчина, которого сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов из-за возможной причастности к стрельбе в метро Нью-Йорка, неоднократно выступал в социальных сетях против притеснения темнокожих. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как ранее сообщали в полиции, Фрэнк Джеймс пока не является подозреваемым, однако "представляет интерес для следствия".

Многочисленные ролики на острые темы мужчина, как выяснилось, выкладывал на YouTube. В записях помимо обсуждений прав чернокожих он также поднимал проблему бездомных в Нью-Йорке и говорил о насилии.

"Я хотел убивать людей. Я хотел смотреть, как люди умирают прямо у меня на глазах, но я думал о том, что в тюрьму не хотел. Когда я был моложе, понимал, что я не создан для тюрьмы", - говорит Джеймс в одном из своих видео.

В записи, которая была опубликована за день до стрельбы в метро, Джеймс обсуждал дело 23-летнего Джалила Смита-Райли, который признал себя виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство во время ограбления, а затем отозвал заявление. Смита-Райли приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

В другом недавно опубликованном ролике Джеймс обсуждал утверждение на пост судьи Верховного суда США афроамериканки Кетанджи Браун Джексон.