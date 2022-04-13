https://news.day.az/world/1452749.html В Москве мужчина убил друга из-за ревности - ВИДЕО
В Москве мужчина убил друга из-за ревности - ВИДЕО
Мужчина убил своего друга на севере Москвы. Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступление было совершено в одном из домов по проезду Дежнева.
Мужчина что-то не поделил со своим знакомым и ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.
Уточняется, что возможным мотивом преступления могла стать ревность к сожительнице.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
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