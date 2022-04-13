В Москве мужчина убил друга из-за ревности

Мужчина убил своего друга на севере Москвы. Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступление было совершено в одном из домов по проезду Дежнева.

Мужчина что-то не поделил со своим знакомым и ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Уточняется, что возможным мотивом преступления могла стать ревность к сожительнице.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.