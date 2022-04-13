Задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

В Государственный Эрмитаж вернулись картины, скульптуры и мозаичный стол из собрания российских музеев, задержанные в начале апреля в Финляндии. Инцидент коснулся экспонатов, участвовавших в выставках в Италии и Японии. Финские таможенные службы на протяжении нескольких дней выясняли, имеют ли они право выпускать предметы искусства в Россию, на которую были наложены европейские санкции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

После консультаций с Евросоюзом Хельсинки разрешил трём фургонам с ценностями пересечь российскую границу.

Среди экспонатов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея выставлявшихся за рубежом - работы Антонио Кановы и Жана Огюста Доминика Энгра.

Общая стоимость предметов искусства оценивается в 42 миллиона евро.