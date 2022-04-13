Британцы стали закупаться впрок из-за растущих цен

Жители Великобритании из-за роста цен стали закупаться впрок повседневными товарами, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование Barclaycard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в прошлом месяце более трети потребителей сделали запасы консервов, макарон, туалетной бумаги, парацетамола и бытовых предметов.

При этом цены на предметы первой необходимости выросли на 18% по сравнению с мартом 2019 года, когда еще не было пандемии коронавируса.

В свою очередь, автомобилисты заявили, что стараются меньше использовать личный транспорт, чтобы снизить расходы на бензин.