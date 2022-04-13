На Филиппины обрушился шторм «Меги»

По меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Меги" на восточном и южном побережье Филиппин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В частности, по информации начальника полиции города Байбай Джомена Колладо, из-под завалов в регионе извлечены тела 22 человек. Таким образом, центральная провинция Лейте оказалась в числе наиболее пострадавших.

"В населенных пунктах произошли оползни, а затем некоторые из пострадавших были унесены наводнением", - передает агентство слова Колладо.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что еще три человека погибли в южном регионе Давао. Спасательные операции продолжаются, так как еще по меньшей мере шесть человек пропали без вести.

Сообщается, что "Меги" стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с. Ожидается при этом, что во вторник тропический шторм ослабнет и снова пойдет над морем, сообщило государственное бюро погоды.