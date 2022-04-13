Рыбаки выловили огромную треску размером с человека

Британские рыбаки выловили у берегов Исландии огромную треску, сопоставимую по размеру с ростом взрослого человека. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Удача улыбнулась экипажу траулера Bergey. Треска длиной 180 сантиметров и весом 51 килограмм была доставлена в портовый город Гримсби, графство Линкольншир, в понедельник, 11 апреля. Специалисты не исключают, что она является самым крупным представителем этого вида, выловленным в северной Атлантике.

Торговец морепродуктами Натан Годли, выкупивший огромную треску за 165 фунтов стерлингов, утверждает, что ни разу не сталкивался со столь крупными экземплярами. Более того, он уверен, что после известия о поимке рыбы, кто-то отредактировал статью об этом виде в "Википедии" и изменил максимальный вес трески с 40 на 50 килограммов.

После покупки рекордной рыбы Голди выставил ее в витрине своего магазина, а затем разделал уникальный улов на стейки и угостил ими родных и коллег.