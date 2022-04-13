Брифинг минобороны России

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя, также на аэродроме Миргород были уничтожены четыре украинских вертолета. "Два Ми-24 и два Ми-8", - добавил он.

Кроме того, Конашенков добавил, что за минувшую ночь самолеты оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили 46 военных объектов Украины. По его словам, среди них числятся два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковские. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.