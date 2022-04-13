Сводка Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию на 13 апреля, передает Day.Az.

"Российские войска продолжают переброску в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания подразделений ВСУ.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование и артиллерийские обстрелы Харькова. На некоторых временно занятых территориях противник прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.

На Южнобугском направлении противник пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет", - отмечают в Генштабе.