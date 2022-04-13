В Греции смягчают ковид-ограничения

Ряд антиковидных ограничений в Греции будет смягчен, в частности, с 1 мая по 31 августа отменяется необходимость показа при входе в предприятия общественного питания, промтоварные магазины и другие объекты сертификатов о прививках от коронавируса и перенесенном COVID-19. Об этом сообщил в среду в телеобращении министр здравоохранения Греции Танос Плеврис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "с 1 мая по 31 августа не нужно будет показывать сертификаты о прививках от коронавируса и перенесенном заболевании COVID-19, новые решения по поводу этой меры будут приниматься 1 сентября". "С 1 июня отменяется ношение защитных масок во внутренних помещениях. С 1 мая в школах отменяется самотестирование [при помощи бесплатно раздаваемых в аптеках школьникам и студентам комплектов на COVID-19]. Учащиеся вернутся в учебные заведения без самотестирования после пасхальных каникул", - сказал министр.

При этом, как отметил глава Минздрава, с 1 мая делать экспресс-тесты раз в неделю будут в обязательном порядке только непривитые работники для допуска на рабочее место. С 1 мая по 31 августа снимаются любые количественные ограничения на нахождение людей в ресторанах, кафе, кинотеатрах, стадионах и в других общественных местах, разрешена загрузка их на 100%. С 15 апреля также отменяется введенный ранее штраф в размере 100 евро для непривитых граждан в возрасте старше 60 лет.

"Пасху будем отмечать при нынешних мерах с рекомендацией носить маску только там, где многолюдно", - добавил министр