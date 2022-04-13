В России выросло число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 754, до 18 030 579. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,07%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 3 297, что на 22,1% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 4 233 случая госпитализации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах, увеличение - в 19, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 135, до 17 299 263, днем ранее в штабе сообщили о 31 271 вылечившимся. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 95,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 267, до 372 512, днем ранее была выявлена 281 смерть. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.