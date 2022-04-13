В Германии заявили о влиянии санкций на все сферы экономики страны

Германия оказалась в шаге от финансового коллапса. По данным телеканала Das Erste, последствия санкций против России ощущаются во всех сферах немецкой экономики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

А попытки отказаться от российского топлива могут привести к полной остановке производства, так как реальной альтернативы нет. Уже сейчас компании вынуждены буквально бороться за газ. Как сообщает издание Die Zeit, руководители предприятий заваливают власти письмами с просьбами не отключать им доступ к электроэнергии. Но все, что остается чиновникам - лишь призывать затянуть пояса и готовиться к худшему.

"Мы, вероятно, на какое-то время оставили наивысшую точку нашего благосостояния позади. Ситуация становится все сложнее. Это должен сказать населению не только я, глава оппозиции, но и федеральный канцлер Шольц. Для обычных семей жизнь станет дороже. Мы больше не сможем позволить себе все, к чему привыкли. Так будет в течение какого-то времени", - сказал лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

Не лучше ситуация и за океаном. Фьючерсы на газ побили 13-летний максимум и достигли отметки в 248 долларов. А около половины американцев жалуются на финансовые трудности из-за взлета цен на бензин.