В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль
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Полицейские решили остановить беспилотный автомобиль за то, что у него не был включён дальний свет. Какого было удивление полицейских, когда в машине никого не оказалось, а после задержания автомобиль сам уехал, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.