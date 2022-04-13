https://news.day.az/world/1452863.html В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль - ВИДЕО
В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль - ВИДЕО
Полицейские решили остановить беспилотный автомобиль за то, что у него не был включён дальний свет. Какого было удивление полицейских, когда в машине никого не оказалось, а после задержания автомобиль сам уехал, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.
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