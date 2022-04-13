Жуткая авария с туристическим автобусом в Египте

В ДТП с участием туристического автобуса на юге Египта погибли десять человек, в том числе пять иностранцев. Об этом сообщает египетская газета Vetogate, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Сообщается, что инцидент произошел на 43 километре трассы из города Асуан в Абу-Симбел. После столкновения с легковым автомобилем, автобус загорелся и сошел в кювет. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.