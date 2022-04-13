Бультерьер в Пензе едва не загрыз до смерти несколько детей

В Пензе к ответственности пытаются привлечь владельца пса бойцовой породы, чей агрессивный питомец напал на детей на улице и едва не загрыз их до смерти. Досталось даже взрослым, которые бросились на помощь. Всего пострадали семь человек, трое из них - несовершеннолетние, у них самые серьезные раны. По словам очевидцев, хозяин бультерьера был настолько пьян, что вообще не понимал, что происходит, поэтому даже не попытался успокоить животное, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Без намордника, волоча за собой поводок, собака подбегает к детям. Практически мгновенно крепкий бультерьер переходит в наступление и валит ребёнка с ног. Хозяин пса стоит рядом и всё это время спокойно наблюдает за происходящим, словно даже не понимает, как усмирить питомца.

Пронзительный крик мальчишки всё же приводит собачника в чувство, он оттаскивает пса, но удержать уже разъярённое животное так и не получается.

Собака снова настигает свою жертву, вцепляется в нее зубами и начинает таскать по улице. На помощь бросаются прохожие. В неравной схватке, получая укус за укусом, Зинаида Кондалова всё же сумела отбить школьников у бойцового пса.

"Я кинулась на помощь во-первых за чужих детей, понимаете. И тут же следом моя попала в эту переделку. За чужих детей я боролась в начале, а за свою внучку, страх был не знаю какой", - рассказала Зинаида.

Пострадавшая уверяет, что хозяин бультерьера был настолько невменяемым, что не он выгуливал собаку, а собака - его.

"Хозяин был пьяный, очень пьяный. Пьяный в дупель", - сказала Зинаида.

Разодранная в клочья одежда, следы зубов и рваные раны рук и ног - такие воспоминания о происшествии остались у семи жителей одной улицы в Пензе.

"А если в следующий раз вообще разорвет, то как?", - задается вопросом пострадавшая Галина Холодкова.

Пытаясь спасти своих детей, Татьяна Ивагина бросилась бежать, и уронила коляску. Старшему сыну удалось спрятаться за соседским забором. Оттуда он беспомощно наблюдал, как пёс нападает на его маму и пятимесячного брата.

"Укусы многочисленные, ноги все, куртка вся разодрана, вся коляска в крови, швы наложили, лечение прохожу и очень много прививок. Детей я спасла", - рассказывает Татьяна Ивагина.

Соседи уже не раз предупреждали безответственного собачника, но надеть на бультерьера намордник его не убедили ни беседы, ни жалобы. Теперь разбираться в обстоятельствах происшествия будут полицейские.

"Сотрудниками полиции по всем заявлениям проводятся проверки, опрашиваются очевидцы произошедшего, пострадавшими являются семь человек, из них трое несовершеннолетних, всем выдано направление на прохождение судебной медицинской экспертизы", - сообщил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Николай Мухаев.

Хозяин после случившего не объявился и никому не предложил помощь. Пострадавшие даже не знают, есть ли у собаки прививки.

"Не поинтересовались ни о здоровье, не предоставили никаких сведений, паспорт, документы, что собака привита, чтобы мы хотя бы не беспокоились", - сказала Татьяна Ивагина.

В ситуации, когда встреча с агрессивным животным неизбежна, профессиональные кинологи советуют оставаться на месте, не делать резких движений. Убегая, человек провоцирует собаку. Прежде всего, необходимо остановиться, повернуться лицом к животному, а если есть возможность, встать спиной к забору, чтобы исключить нападение сзади.



"99% собак, как бездомных, так и владельческих, не пойдут фронтально на человека, пусть это даже будет ребенок. Они будут облаивать, они будут делать попытки атаки", - сказал кинолог Дмитрий Пак.

Не все в стрессовой ситуации смогут отреагировать правильно. Сложнее всего детям и пожилым людям. Больше всех от собачьей пасти досталось двум школьникам, их положили в больницу. Владельца бультерьера теперь ждёт судебное разбирательство, а собаку, которой достался бестолковый хозяин, скорее всего, придётся усыпить.