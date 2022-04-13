Японию неофициально пригласили в AUKUS

Правительство Японии - пока только на неофициальном уровне - получает предложения присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Организацию создали осенью прошлого года, сообщает телеканал "Известия". Сейчас в трехстороннее партнерство входят Австралия, Великобритания и США. Страны заинтересованы в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.