В Перу проходит волна протестов против инфляции

В Латинской Америке в результате роста цен наступила социальная нестабильность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за последние две недели в Перу произошли серьезные беспорядки, в результате которых правительству пришлось ввести комендантский час.

Эксперты уверены, что рост стоимости жизни, особенно из-за подорожания топлива и продуктов питания, вызовет протесты и в других странах Латинской Америки.

В 2021 году средняя инфляция в латиноамериканском регионе составляла 6,4 проц (без учета Венесуэлы и Аргентины). Сегодня эта ситуация усугубляется последствиями событий в Украине и санкциями против России.

Годовая инфляция в Бразилии уже достигает двузначного числа - 11,3 проц, а в Чили, где она уже составляет 9,4 проц, по прогнозам, будет зафиксирована в течение 2022 года.

В Перу, где годовая инфляция составляет 6,8 проц, 28 марта работники сферы грузоперевозок начали акции протеста против роста цен на топливо, и вскоре к ним присоединились представители других секторов из-за роста цен на продукты питания. Чтобы справиться с этими протестами, президент Перу Педро Кастильо ввел комендантский час в Лиме и Кальяо, который ему пришлось отменить в течение нескольких часов из-за сильного сопротивления этой мере.

Чтобы смягчить ситуацию правительство отменило выборочный налог на топливо до июня и повысило с мая минимальную заработную плату на 10 проц, с 250 до 280 долларов в месяц. Кроме того, до декабря был отменен общий налог с продаж на продукты первой необходимости.

Новоизбранный президент Чили Габриэль Борич сталкивается со своей первой экономической лакмусовой бумажкой из-за решения о том, что Конгресс должен рассмотреть возможность санкционирования четвертого снятия населением накоплений из пенсионных фондов для преодоления финансового кризиса. Министерство финансов Чили предупреждает, что инфляционной динамике способствовало изъятие средств из пенсионных фондов (уже снято 50 млрд долларов).

Глава государства представил план по выделению 3 млрд долларов на выплату субсидий, замораживание цен на общественный транспорт и прекращение роста цен на топливо. Местные аналитики уверены, что снижение налогов на определенные продукты питания и топливные субсидии усугубят задолженность государственной казны, которая уже выросла из-за расходов во время пандемии.