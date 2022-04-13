71-летняя пенсионерка выхватила у грабителя пистолет и прогнала его

В Томске 71-летняя женщина написала заявление в полицию по факту нападения на нее мужчины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вечером пенсионерка вышла из магазина и пошла по направлению к своему дому. Кто-то сильно ударил ее сзади несколько раз по голове. Когда женщина повернулась, она увидела мужчину, который направил на нее пистолет. Нападавший потребовал отдать ему имеющуюся наличность.

"Какие деньги? Я из магазина иду, пенсионерка. Откуда у меня деньги? Ты за что меня убиваешь? Нет у меня никаких денег," - ответила потерпевшая мужчине.

Женщина испугалась за свою жизнь, поэтому пошла на опережение. Она выхватила пистолет у грабителя и стала кричать. Мольбу о помощи услышал мужчина, который находился в квартире рядом стоящего жилого дома. Он с балкона потребовал злоумышленника отпустить женщину. Преступник испугался и убежал.

Пенсионерка решила пистолет не выбрасывать, а вместе с ним отправилась дальше. Позднее она пришла в отделение полиции, где сдала оружие.

Нападавший явился с повинной в дежурную часть через час после совершения преступления. Женщина его опознала. Сейчас мужчина заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.