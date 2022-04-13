Страны ЕАЭС увеличат объемы судостроения

Страны-члены Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) решили ускорить сотрудничество в сфере судостроения и нарастить объемы производства судового комплектующего оборудования Союза. Решение было принято в рамках заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии, в ходе которого была разработана соответствующая рекомендация. Об этом Gazeta.ru сообщили в Министерстве экономического развития РФ, передает Day.Az.

"Согласно экспертным оценкам, реализация разработанной рекомендации позволит увеличить взаимную торговлю судами и комплектующими для судов в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Как отметила директор департамента евразийской интеграции Юлия Нестерчук, решение "направлено на развитие в Союзе производства аналогов импортной продукции судостроения, а также вовлечение в кооперационные цепочки производителей государств-членов ЕАЭС для совместного производства инновационной и высокотехнологичной продукции".

Помимо этого, в ходе заседания были приняты решения, предусматривающие внесение изменений в ряд таможенных документов, а также порядок их заполнения. В частности, появится возможность использования статуса иностранных уполномоченных экономических операторов на таможенной территории Союза при декларировании и выпуске товаров; обновление структуры и форматов декларации на товары, транзитной декларации, корректировки декларации на товары и декларации таможенной стоимости.