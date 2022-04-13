В России полиция задержала мужчину, похитившего iPhone

В полицию обратился собственник магазина сотовой связи на улице Самбурова. Он рассказал, что в торговую точку под видом покупателя вошел молодой человек, попросил показать ему iPhone 13 Pro, после чего вырвал гаджет из рук продавца и скрылся. Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей, передает Day.Az со ссылкой на Безформата.

Правоохранители задержали налетчика. Им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, телефон он планировал оставить себе. Гаджет вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.