https://news.day.az/world/1452997.html Мир вступил "в новую эру холодной войны" - представитель Эрдогана
Мир вступил "в новую эру холодной войны" - представитель Эрдогана
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мир вступил "в новую эру холодной войны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, последствия этой войны будут сохраняться на протяжении десятилетий.
Также представитель турецкого лидера выразил мнение, что кризис на Украине продолжает углубляться.
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