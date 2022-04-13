Предупреждение ВОЗ в связи с пандемией COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду заявили о необходимости сохранять бдительность в связи с пандемией коронавируса COVID-19, поскольку она по-прежнему является чрезвычайной ситуацией для здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация с пандемией COVID-19 далека от завершения", - приводят западные СМИ слова главы чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хуссена. "Сейчас не время ослаблять бдительность", - сказал он, отметив, что комитет пришел к такому выводу единогласно.

Он подчеркнул, что вирус все еще активно распространяется и эволюционирует "непредсказуемым образом". По его словам, "всегда проще объявить пандемию, чем отменить ее".