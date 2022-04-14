https://news.day.az/world/1453004.html Женская драка переросла в побоище со стрельбой в России - ВИДЕО
Женская драка переросла в побоище со стрельбой в России - ВИДЕО
Нелепая женская ссора из-за пустяка переросла во Владикавказе в массовое побоище со стрельбой. По словам очевидцев, местной жительнице не понравилось, что из магазина, расположенного на первом этаже дома, доносится неприятный запах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Мирно решить проблему с предпринимательницей не получилось. Обе участницы конфликта вызвали на подмогу родственников и устроили грандиозную драку. Сыновья одной соперницы напали на мужа другой, тот защищаясь пустил в ход травматический пистолет.
Разнимать дерущихся приехали несколько экипажей полиции и Росгвардии. Стрелявшего задержали, а пострадавшему медики оказали помощь на месте.
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