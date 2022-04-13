Протесты в Белграде

Протестующие рыночные торговцы перекрыли национальную трассу в Белграде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трасса Е-75 перекрыта в обе стороны на мосту Газела. Несколько сотен человек вышли на проезжую часть, полностью перекрыв движение.

На трассе образовались огромные пробки. Недовольные граждане не могут вернуться домой после работы. У моста скопилось около десятка автобусов дальнего следования. На месте находится полиция, которая перенаправляет потоки движения в объезд.

Рыночные торговцы протестуют против введения кассовых аппаратов и намерены продолжать протест, пока не будут услышаны.