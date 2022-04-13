Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро

Полиция Нью-Йорка в среду задержала 62-летнего Фрэнка Джеймса, который подозревается в применении огнестрельного оружия в метро мегаполиса во вторник. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в девятом округе Манхэттена.

Эту информацию подтвердил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. "Ньюйоркцы, мы его взяли", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее полиция назначила награду в размере $50 тыс. за информацию о местонахождении подозреваемого в стрельбе. Власти города разослали на телефоны жителей мегаполиса уведомления с информацией о Джеймсе.

Стрельба на станции метро "36-я стрит" в районе Бруклин произошла в среду утром. Происшествие привело к госпитализации 29 человек, в настоящее время в больницах остаются 10 пострадавших. Полиция пока не квалифицирует данное происшествие как теракт, однако не исключает никаких версий.